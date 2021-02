Nayib Bukele: “no podemos confiar en los medios internacionales”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este jueves (11.02.2021) que “no se puede confiar en los medios internacionales” en respuesta a una publicación de la agencia de noticias Associated Press (AP) en la que se señaló que el mandatario había viajado a Estados Unidos para solicitar una reunión con su homólogo Joe Biden.

Bukele citó este jueves en la Casa Presidencial, en San Salvador, a las representaciones del cuerpo diplomático en el país centroamericano, en un encuentro que fue privado y al que no se convocó a la prensa para una conferencia posterior.

“No podemos confiar en los medios internacionales. Por ejemplo, AP dijo que había ido a Estados Unidos a pedir una reunión con el presidente Biden y que me la negaron. Eso es mentira, aquí está el jefe de misiones de Estados Unidos y lo puede corroborar”, afirmó Bukele ante el cuerpo diplomático, según la cuenta de Twitter de la Casa Presidencial donde se compartieron las declaraciones del mandatario.

El presidente salvadoreño aseguró que él habló con el periodista encargado de la nota y que la “canciller (Alexandra Hill) habló con el encargado de AP para desmentirlo, pero no le importó y lo publicó así”.

Durante la misma reunión, el mandatario expresó que “el día martes la Asamblea Legislativa intentó realizar un golpe de Estado; en otros países solo lo llaman destitución del presidente, yo lo llamo golpe de Estado, pues están tratando de utilizarlo para resolver desavenencias políticas”.

“La Asamblea Legislativa está tratando de remover al presidente electo democráticamente. La oposición está retrocediendo a esos tiempos de guerra, nosotros no”, manifestó el gobernante y añadió que “fue tanta la indignación de la gente por el intento de golpe de estado, y por otro lado también fue grande el silencio: todos los que tenían interés en El Salvador desaparecieron en ese momento”.

#ReuniónConCuerpoDiplomático | Presidente @nayibbukele: "No hubo cartas de congresistas, no hubo cartas de instituciones (ante el intento de golpe de Estado). Entonces, me preocupa la credibilidad de los países y de las instituciones que no dijeron nada". pic.twitter.com/O1Jo48ocZi

— Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) February 11, 2021