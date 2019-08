Donald Trump acusa a Google de perjudicarlo ante las elecciones presidenciales

El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, estuvo recientemente en la Oficina Oval para explicar “que no planeaba sabotear ILEGALMENTE las elecciones de 2020 a pesar de todo lo que se dijo en dirección opuesta”, dijo el mandatario estadounidense en Twitter.

Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca se hizo eco de las acusaciones realizadas en el conservador canal Fox News por un exingeniero de Google que afirma que el grupo californiano quiere “asegurarse de que Trump pierda en 2020”.

También citó a un periodista que afirma que en 2016 Google eliminó los artículos negativos sobre la aspirante demócrata a la Casa Blanca Hillary Clinton y destacó otros artículos negativos sobre Donald Trump.

“Todo esto es muy ilegal”, dijo el presidente antes de advertir: “Estamos observando de cerca a Google”.

….are NOT planning to illegally subvert the 2020 Election despite all that has been said to the contrary. It all sounded good until I watched Kevin Cernekee, a Google engineer, say terrible things about what they did in 2016 and that they want to “Make sure that Trump losses…

