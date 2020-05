Donald Trump justifica el muro fronterizo por el aumento de casos de coronavirus en México

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump ahora encontró otro justificante para la construcción del muro fronterizo: el nuevo coronavirus.

En una publicación en su cuenta oficial de twitter, el presidente dijo que México está en grandes problemas por el coronavirus y aseguró que el muro avanza.

“Lamentablemente, México está experimentando grandes problemas de coronavirus”, expresó este lunes por la mañana, Donald Trump.

El mandatario estadounidense se refirió en su mensaje al muro que se construye en la frontera con México y se dirigió en específico a California.

“… ahora, California, entiende esto, no quiere que la gente venga por la frontera sur. ¡Clásico! Tienen mucha suerte de que yo sea su Presidente. ¡La frontera es muy estrecha y el muro se está construyendo rápidamente!”, agregó el republicano.

Mexico is sadly experiencing very big CoronaVirus problems, and now California, get this, doesn’t want people coming over the Southern Border. A Classic! They are sooo lucky that I am their President. Border is very tight and the Wall is rapidly being built!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 4, 2020