En el ojo del huracán: las inéditas imágenes de Dorian captadas por un avión de la Fuerza Aérea de EE. UU.

El fenómeno atmosférico es considerado el más fuerte que ha afectado a Bahamas desde que se tienen registros.

Aunque este lunes bajó de categoría cinco a cuatro el peligro sigue latente ya que avanza a tan solo una milla por hora (1.6 kilómetros).

En las imágenes tomadas por las misión liderada por Black a bordo del avión Aka Kermit, se puede observar las grandes dimensiones del huracán.

Estos son los videos que subieron en la cuenta de twitter y en youtube del centro de operaciones de aeronaves (NOAA Aircrafr Operations Center).

INSIDE THE EYE OF HURRICANE DORIAN – #NOAA42 Kermit flies through Category 5 Hurricane #Dorian on 09/01/19 morning mission (credit: Ian Sears, NOAA). Forecasts and advisories at https://t.co/3phpgKMZaS , preparation tips at https://t.co/ZUC1oGAvw6 #FlyNOAA pic.twitter.com/iclEmItCtb

INSIDE THE EYE OF HURRICANE DORIAN – Views of the "stadium effect" eyewall from #NOAA42 "Kermit" inside the eye of Hurricane #Dorian earlier today. Forecasts and advisories at https://t.co/3phpgKMZaS, preparation tips at https://t.co/ZUC1oGAvw6 #FlyNOAA (credit Ian Sears, NOAA) pic.twitter.com/gu8rCmVAbO

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) September 1, 2019