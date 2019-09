Dorian: Las impresionantes imágenes del imponente huracán visto desde el espacio

Así se ve desde el espacio el ojo del Huracán Dorian. (Foto Prensa Libre: Astronauta Nick Hague)

La Nasa y varios astronautas que se encuentran en la Estación Espacial Internacional han compartido en sus redes sociales fotografías que muestran la magnitud de este colosal fenómeno atmosférico.

El astronauta Nick Hague y su colega Christina H. Koch subieron a sus cuentas de twitter imágenes de Dorian, que este lunes fue fatal en Bahamas donde cifras oficiales dan cuenta de al menos cinco personas fallecidas.

“Esperando que todos a su paso se mantengan seguros”, escribió Christina H. Koch junto a unas fotografías del huracán desde el espacio.

“El ojo de #HurricaneDorian. Puedes sentir el poder de la tormenta cuando lo miras desde arriba. ¡Manténgase a salvo todos!”, escribió Hague en su cuenta de twitter. Este lunes Dorian bajó de categoría cinco a cuatro.

From 260 miles in altitude, cameras outside the @Space_Station captured views of #HurricaneDorian at 11:27am ET on Sept. 2 as the storm churned over northwestern Bahamas. Watch 🎥: https://t.co/OYjfvyLX3u

Read 📰: https://t.co/NT8SU5VNTZ pic.twitter.com/OFfr1PJSCm — NASA (@NASA) September 2, 2019

The eye of #HurricaneDorain. You can feel the power of the storm when you stare into its eye from above. Stay safe everyone! pic.twitter.com/yN3MGidY3N — Nick Hague (@AstroHague) September 2, 2019

#HurricaneDorian as seen from @Space_Station earlier today. Hoping everyone in its path stays safe. pic.twitter.com/6vejLDPJHF — Christina H Koch (@Astro_Christina) September 2, 2019

