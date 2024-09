Dos hombres son ejecutados en Alabama, uno de ellos con gas nitrógeno

Con esto, el número total de ejecuciones este año en Estados Unidos ascendió a 18, incluidas cinco en la última semana.

Emmanuel Littlejohn, de 52 años, fue ejecutado mediante inyección letal en Oklahoma por el asesinato de Kenneth Meers, de 31 años, durante un robo en una tienda en 1992.

Aunque admitió que estuvo presente en la escena, siempre negó ser el que disparó a Meers y se culpó mutuamente con su cómplice, Glenn Bethany, quien recibió cadena perpetua.

En agosto, la Junta Estatal de Indultos recomendó una conmutación de la sentencia, a pesar de la oposición de algunos familiares de la víctima.

En declaraciones a la radio pública NPR el miércoles, Littlejohn exhortó al gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, a que interviniera. Pero el republicano denegó la solicitud.

El fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, dijo el jueves que “se ha hecho justicia por el asesinato de Kenny Meers”.

