Arizona ejecuta a un reo con inyección letal por asesinar al exesposo de su novia

Aaron Gunches, que renunció a los esfuerzos legales para detener su ejecución, fue sentenciado a muerte por el homicidio en 2002 de Ted Price, el exesposo de su novia.

“Finalmente se hizo justicia para Ted Price y su familia“, dijo a periodistas la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, tras la ejecución en una prisión estatal en el condado de Florence.

Testigos de los medios de comunicación dijeron que Gunches fue puesto en una camilla en la cámara de ejecuciones en la que sus brazos y piernas fueron inmovilizados con sujetadores.

Al preguntarle si tenía unas últimas palabras, Gunches solo movió su cabeza para decir que no. Era el primer prisionero en ser ejecutado en Arizona desde noviembre de 2022.

Aaron Gunches was executed by the state of Arizona today, the state’s first execution in nearly two years. End the death penalty. End the death penalty. End the death penalty. End the death penalty. End the death penalty. #DeathPenalty #StopExecutions pic.twitter.com/uE6kVa8NBR