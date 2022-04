Dos mujeres mezclaron marihuana en la comida que sirvieron en la boda de una de ellas y terminaron arrestadas

El evento, realizado el 19 de febrero, llamó la atención de los oficiales luego de que se recibieran varias llamadas a los servicios de emergencia de varios de los invitados de la boda, asegurando que se estaban empezando a sentir mal después de comer los alimentos.

Varios fueron los testimonio de familiares de la pareja que explicaron que de manera inmediata empezaron a “pensar cosas extrañas” y que no se encontraban bien.

Por ejemplo, la amiga de la novia, Miranda Cady, confesó que sentía que “su corazón se iba a parar”, momentos después de comer un pan con aceite de oliva. Inmediatamente le preguntó a Joyceilin si había puesto algo en la comida, a lo que ella respondió que sí.

Cady dio su testimonio ante las autoridades, y explicó que la esposa afirmó haber modificado los alimentos, en un tono de mucho entusiasmo y emoción.

Douglas Postma, tío del novio, Andrew Svodoba, explicó que empezó a sentirse mal, que su corazón empezó a latir mucho más rápido y empezó a tener “pensamientos poco comunes”, luego de comer la ensalada césar y la pasta que sirvieron en la boda.

