“Durante un minuto supieron que iban a morir”: experto revela cómo fueron los últimos momentos de vida de los pasajeros del Titán

Sin embargo, el pasado 22 de junio se reveló que el Titán había sufrido una “implosión catastrófica” durante su descenso luego que los equipos de rescate hallaron restos del submarino en el fondo del océano.

En esta fatídica expedición perdieron la vida el millonario británico Hamish Harding, presidente de la compañía Action Aviation; el paquistaní Shahzada Dawood, vicepresidente de Engro, y su hijo Suleman -ambos también con nacionalidad británica-; el experto buceador francés Paul-Henri Nargeolet; y Stockton Rush, director general de OceanGate Expeditions.

A casi un mes de este trágico accidente, el experto en submarinos José Luis Martín, citado por el Daily Mail, habló sobre la manera en la que el Titán implosionó y los últimos minutos de vida de sus pasajeros.

Según el experto español, existe la posibilidad de que las cinco personas a bordo del Titán se dieran cuenta que iban a morir un minuto antes de la “implosión catastrófica” que acabó con sus vidas.

The Horizon Arctic has returned to the St. John’s harbour following search efforts for the OceanGate Titan submersible. pic.twitter.com/kKNE063wgX

— Allison King (@AllisonKingVOCM) June 28, 2023