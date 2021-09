EE. UU. denuncia “autoritarismo” en Nicaragua y alerta sobre ese riesgo en Centroamérica

“El gobierno de Nicaragua ha llevado al país por el sombrío camino del autoritarismo a través de un poder judicial subordinado, la toma de los partidos políticos y el encarcelamiento de periodistas, líderes de la oposición y otros que defienden elecciones libres y justas”, señaló Blinken.

“Desafortunadamente, los ataques alarmantes contra la independencia judicial, la sociedad civil y la prensa, y la separación de poderes en otras partes de Centroamérica aumentan los riesgos de que las personas y las economías de esas naciones también enfrenten un futuro más autoritario”, agregó.

En los últimos tres meses, 36 opositores han sido detenidos en Nicaragua, incluidos siete aspirantes a la presidencia para las elecciones del 7 de noviembre, donde Ortega, en el poder desde 2007, aspira a un cuarto mandato consecutivo.

Congratulations to our neighbors Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, and Nicaragua, who are each celebrating the 200th anniversary of their independence today. Together we can write the next chapter towards a secure, prosperous, and democratic region.

Tanto Ortega como el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, promovieron reformas constitucionales que permitieron sus reelecciones inmediatas. Y ahora en El Salvador, el presidente Nayib Bukele también podrá buscar renovar su mandato tras una decisión de la Corte Suprema, cuya Sala Constitucional fue remozada por la Asamblea Legislativa afín al mandatario.

En Guatemala, el gobierno de Alejandro Giammattei destituyó en julio al principal fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, quien dijo que se le había pedido no investigar al presidente sin el consentimiento de la fiscal general.

We stand with the people of Guatemala and with Prosecutor Juan Francisco Sandoval, whom I recognized this year with an Anticorruption Champion Award. His dismissal undermines the rule of law and strengthens the forces of impunity. Guatemalans deserve better.

