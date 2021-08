EE. UU. impone restricciones de visa a 50 familiares de legisladores y jueces allegados a Daniel Ortega

“El presidente nicaragüense, Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han demostrado otra vez esta semana que les da miedo competir en unas elecciones contra cualquiera que sientan que podría conseguir el apoyo del pueblo de Nicaragua”, estableció Price.

Esta decisión tiene que ver con la reciente detención de Berenice Quezada, exreina de belleza de Nicaragua de 27 años que aspiraba a la Vicepresidencia por la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), a quien Price reconoció su valentía.

Asimismo, el portavoz recordó que el pasado 12 de julio el Departamento de Estado prohibió la entrada a Estados Unidos a 100 miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua, así como a fiscales y jueces por “facilitar los asaltos del régimen a la democracia y los derechos humanos”.

Las sanciones impuestas este viernes por EE.UU., las cuales afectan a 50 familiares inmediatos de funcionarios afiliados al régimen sandinista, buscan reforzar el impacto de estas medidas.

Según Price, estos funcionarios oficialistas “han contribuido directamente a medidas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua que no cumplen las condiciones para unas elecciones transparentes, libres y justas”.

Igualmente, el portavoz recordó que todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) se han comprometido a cumplir ese tipo de condiciones “bajo la Carta Democrática Interamericana”.

We are imposing visa restrictions on 50 immediate family members of Ortega-Murillo regime enablers. Anyone benefiting from the undermining of free and fair elections in Nicaragua is not welcome in the United States. https://t.co/xelJPT8ZpR

— Ned Price (@StateDeptSpox) August 6, 2021