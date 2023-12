EE. UU. sanciona a “Malas Mañas” por tráfico de migrantes guatemaltecos y drogas desde México

Radicada en Sonora, en el noroeste de México, la organización se dedica asimismo al tráfico de armas y de drogas, como fentanilo, cocaína y metanfetamina, añade.

La investigación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento del Tesoro se llevó a cabo en coordinación con el gobierno mexicano, incluida su unidad de inteligencia financiera.

Washington estima que Malas Mañas está integrada por cientos de miembros, incluidos sicarios, que suelen vestir gorras y camisetas con el lema de la organización “SQLD” (abreviatura de “solo que lo dudes”) y el logotipo, un emblema en forma de sol con un soldado en el centro.

El fundador de Malas Mañas, Román Figueroa, detenido por las autoridades mexicanas, trabaja en estrecha colaboración con el líder del cártel de Sinaloa, Sergio Valenzuela Valenzuela, alias “Gigio”.

NEW: Following an investigation by @HSI_HQ , the @USTreasury Office of Foreign Assets Control sanctioned the Malas Mañas transnational criminal organization, a human smuggling and narcotics trafficking organization based in Sonora, Mexico ⬇️ https://t.co/4uGPztNQC7 pic.twitter.com/0rBbdhWHn5

La OFAC también sancionó a dos personas que trabajan para Malas Mañas: Luis Eduardo Román Flores, hermano de Román Figueroa, y Joel Alexandro Salazar Ballesteros.

Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.

El departamento de Justicia estadounidense informó además que el 29 de noviembre un jurado federal acusó formalmente de 11 cargos a personas vinculadas a Malas Mañas.

Se trata de los mexicanos Jorge Damián Román Figueroa, Luis Eduardo Román Flores, Manuel José Bernal, Joel Salazar Ballesteros y Jesús Armando González Villela, acusados de tráfico de personas y de droga y de posesión de un arma.

Through whole-of-government efforts targeting cartels and smugglers like the Malas Mañas, we are disrupting the illicit financial networks of criminals who profit off of vulnerable migrants and devastate our communities with fentanyl and other dangerous narcotics. https://t.co/CfMv7pp9rv pic.twitter.com/bJGEucfhun

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) December 14, 2023