Una tormenta geomagnética, causada por una serie de erupciones solares y que podría ser la más severa desde 2005, alcanzará la Tierra este viernes 10 de mayo al anochecer, según informó la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

"Tenemos por delante un acontecimiento muy, muy raro", dijo en una conferencia de prensa Shawn Dahl, coordinador en el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC, en inglés) en Boulder, Colorado.

Los vientos solares que se mueven directamente hacia la Tierra a casi 800 kilómetros por segundo alcanzarán el planeta hacia las 20:00 hora del este (24:00 GMT)

"Hemos notificado a los operadores de infraestructura crítica, incluidas las comunicaciones, los satélites y las plantas de energía eléctrica", añadió el funcionario.

SWPC ha alertado también a la Agencia de Gestión de Emergencias (FEMA), pero no espera "un colapso pasivo catastrófico".

First G4 (Severe) geomagnetic since 2005 has been issued.



The aurora tonight (5/10) /tomorrow morning (5/11) may become visible over much of the northern half of the country, & possibly as far south as Alabama to northern California. https://t.co/upPlNYuNev@NWSSWPC @NWS pic.twitter.com/JTHmXtRKOc