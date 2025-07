Psyche: el asteroide metálico investigado por la NASA y que podría “colapsar” la economía mundial

La NASA y otros investigadores astronómicos han seguido muy de cerca un asteroide, no solo por su descubrimiento en 1852, sino por cómo está compuesto, ya que algunos medios aseguran que está compuesto de tantos materiales raros y valiosos que podría incluso "colapsar" la economía mundial de la Tierra.

Se trata del asteroide denominado Psyche, y según medios como National Geographic, se trata de un cuerpo enteramente metálico y cubierto de misteriosos elementos de otros mundos como flujos congelados de lava, zarcillos verticales de hierro y elementos como hierro, níquel y probablemente oro o platino.

National Geographic agrega que el asteroide, descubierto en el año 1852 por Annibale de Gasparis, tiene aproximadamente 270 kilómetros de ancho y se presume que puede ser el "corazón" o un "núcleo" de un planeta extinto.

Por ello, este cuerpo celeste ha generado la curiosidad de los investigadores, a tal punto que el 13 de octubre de 2023 se lanzó la misión denominada "Misión Psyche", con el objetivo de explorar el asteroide e investigarlo a profundidad.

La misión es dirigida por al Universidad Estatal de Arizona y el Laboratorio de Propulsión de Chorro de la NASA y, según varios medios, se trata de la primera exploración que la humanidad hace a un asteroide "rico" en metales.

Se prevé que para el año 2029 la nave espacial alcance el asteroide Psyche.

Asteroid 16 Psyche is currently located between Mars and Jupiter. It's total worth in metallic resources is $10,000,000,000,000,000,000. Nasa will launch a craft to study it in 2022. pic.twitter.com/QU7fEiEpja