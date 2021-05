“Escena es caótica”, luego de un tiroteo en Mineápolis, EE. UU. que dejó al menos dos muertos y ocho heridos

El Departamento de Policía de Mineápolis informó en varios tuits del incidente, ocurrido la pasada madrugada en una avenida del centro de la urbe.

Los fallecidos son dos varones, y entre los heridos hay cinco mujeres.

Un portavoz de la Policía de la localidad, John Alder, dijo, citado por el canal ABC, que hubo una disputa entre dos personas que sacaron sus armas de fuego y comenzaron a dispararse.

Las autoridades, que no han precisado si han llevado a cabo algún arresto, señalaron que el orden ha vuelto a restablecerse en la zona.

Según datos de GunViolenceArchive, que sigue la violencia con armas de fuego en Estados Unidos, en 2021 se han producido 218 tiroteos masivos, que define como aquellos con más de cuatro víctimas -muertos o heridos- sin contar al autor de los disparos.

De acuerdo a esa fuente, 7 mil 746 personas han fallecido en lo que llevamos de año en asesinatos, incidentes en los que se ha empleado una arma de este tipo en defensa propia y en sucesos no intencionados.

En los últimos meses EE. UU. ha sido escenario de varios tiroteos que han obligado al presidente, Joe Biden, a adoptar medidas para atajar este tipo de violencia, aunque no han dejado de ser parches, y a pedir al Congreso que refuerce los controles de las armas de fuego.

El último suceso que tuvo un gran impacto mediático fue a mediados de abril en Indianápolis (Indiana) cuando un joven abrió fuego de manera indiscriminada en un almacén de la empresa de servicios postales FedEx, donde mató a ocho personas y ocasionó heridas a cinco, antes de quitarse la vida de un disparo.

Of the 10 victims, all are adults, 5 male & 5 female. Two deceased are male and 1 in critical is male. No further victims that we are aware of.

— Minneapolis Police (@MinneapolisPD) May 22, 2021