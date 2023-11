López Obrador acusa de corrupción a una jueza que amparó al jefe de seguridad de Los Chapitos

López Obrador destacó la rapidez con la que la jueza otorgó un amparo a “El Nini” el mismo día de su detención, para evitar que fuera extraditado.

“Se detiene, en este caso, a Néstor Isidro, y una jueza casi al momento de la detención le ofrece el amparo para que no sea extraditado. ¿Qué es eso? O sea, si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la (Suprema) Corte y el Consejo de la Judicatura de qué se trata”, expresó el mandatario.

El presidente cuestionó la integridad del sistema judicial al preguntar, “¿Esto es Derecho?” y acusó a la jueza de acciones “chuecas a todas luces”, desafiando a los ministros de la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura a justificar lo sucedido.

En un tono crítico, López Obrador calificó el amparo como un asunto “leguleyo”, enfatizando que, más allá de los tecnicismos legales, la situación refleja la corrupción arraigada en el sistema judicial.

“Lo demás es puro asunto leguleyo, que la ley es la ley. ¿Qué argumentos utilizan en estos casos? Que fue torturado, golpeado, y se demuestra que no, pero cualquier cosa (alegan), que no le mostraron el oficio de la orden de aprehensión”, dijo.

“El Nini”, buscado intensamente por las autoridades estadounidenses, enfrenta cargos por conspiración para la importación y tráfico de fentanilo, así como conspiración para lavado de dinero.

Tras su captura el pasado miércoles 22 de noviembre en la norteña ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa, durante un importante operativo de las Fuerzas Armadas, “El Nini” ingresó a la cárcel de máxima seguridad en el Estado de México, donde aún permanece.

Crímenes atribuidos a “El Nini”

El subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, recordó que alias ‘El Nini’ es el presunto jefe de sicarios del Cártel de Sinaloa y el jefe de seguridad de Los Chapitos.

Además de los cargos en Estados Unidos, en México se le acusa de ordenar ataques militares en Culiacán y de perpetrar ejecuciones en Tamazula, Durango.

Una de las principales acusaciones en su contra es haber ordenado un ataque a la unidad habitacional militar de Culiacán, entre una serie de atentados contra el Ejército y de ejecutar a ocho personas en Tamazula el 28 de octubre pasado, agregó el funcionario.

A Pérez se le atribuye la estrategia detrás del polémico ‘culiacanazo’, operativo en el que las fuerzas federales arrestaron el 17 de octubre de 2019 a Ovidio Guzmán, a quien finalmente liberaron horas después debido a los actos violentos que el Cártel de Sinaloa hizo en revancha.

Ante el riesgo de una posible reacción criminal por la captura del señalado, agentes de la Guardia Nacional, del Ejército mexicano y de la Policía Estatal llenaron las principales calles de Culiacán para reaccionar en caso de que el grupo criminal se dispusiera a perpetrar un ataque.

La detención de Pérez adquiere relevancia tras la extradición en septiembre de Ovidio Guzmán, uno de los hijo del ‘Chapo’ más buscado por la justicia de los Estados Unidos.