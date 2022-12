“El Chapo” de Asia: Autoridades confirman que el supuesto narcotraficante y uno de los hombres más buscados del mundo fue extraditado a Australia

Tse, llamado “El Chapo” de Asia en referencia al capo mexicano de la droga Joaquín Guzmán, se expone a prisión perpetua en caso de ser condenado.

La policía calificó su detención como “uno de los arrestos de más alto perfil en la historia” del país.

La organización Sam Gor (La Compañía) habría lavado miles de millones de dólares del narcotráfico mediante casinos, hoteles y propiedades en la región del Mekong, en el Sudeste Asiático.

Tse fue detenido en enero de 2021 en el Aeropuerto Schipol de Ámsterdam tras una búsqueda de una década.

An alleged head of a global drug trafficking syndicate has been arrested and charged by the @AusFedPolice after being extradited from the Netherlands to Melbourne.

Tse Chi Lop will appear in Melbourne's Magistrates' Court today facing charges including conspiracy to traffic. pic.twitter.com/thMS8vFK7o

— 10 News First Melbourne (@10NewsFirstMelb) December 21, 2022