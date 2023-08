“El Chapo” Guzmán: la carta con la que solicitó que Emma Coronel pueda visitarlo en prisión tras ser liberada

Sin embargo, a más de 4 años de su encarcelamiento, “El Chapo” Guzmán solicitó al juez Brian Cogan un permiso especial para que Emma Coronel, su actual esposa, pueda visitarlo.

Por medio de una carta escrita de su puño y letra, el ex líder del Cártel de Sinaloa solicitó permiso para que Emma Coronel pueda verlo en prisión una vez recupere su libertad el próximo 13 de septiembre.

La ex reina de belleza, tras recibir su condena en noviembre de 2021, fue notificada de un cambio en su sentencia y continúa cumpliendo su sentencia en prisión domiciliaria desde el pasado 30 de mayo.

“De esa fecha en adelante, ella podrá viajar dentro de todo el país, ya que tendrá probatoria”, aseguró el capo del narcotráfico en esta carta.

Former Mexican druglord ‘El Chapo’ letter from prison asking “favor” from judge to allow his wife, who's getting probation soon, to visit him. original handwritten letter in Spanish and envelope + translated version: pic.twitter.com/qU8LsuvVD4

— Marta Dhanis (@MartaDhanis) August 25, 2023