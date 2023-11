“El Chapo” Guzmán: la sorprendente cifra de dinero que ganaba al mes antes de ser encarcelado

Y es que entre 2009 a 2012, el capo de la droga apareció en la lista de Forbes. La primera vez ocupó el lugar 701 a nivel mundial, aunque años después apareció, por última ocasión, en el puesto 1 mil 153.

La fortuna de Guzmán Loera, durante este tiempo, ascendía a los $US mil millones.

Números multimillonarios

Según una investigación de The New York Times titulada ‘Cocaine Incorporated’, publicada en 2012, “El Chapo” y el Cártel de Sinaloa obtenían ganancias anuales cerca de $US 3 mil millones por el trasiego de drogas, lo que indica que, por mes, ganaban $US 250 millones. Es decir, $US 62 millones 500 mil a la semana.

La investigación compara estos números con los ingresos que percibían, entonces, las plataformas de ‘streaming’ y sociales como Netflix y Facebook.

En 2019, Guzmán Loera fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, por lo que un magistrado ordenó incautarle $US 12 mil 700 millones que obtuvo mediante el trasiego de narcóticos y otras actividades criminales. Solamente por el narcotráfico obtuvo $11 mil 674 millones de ese total.

Hasta el día de hoy se desconoce en dónde o en manos de quién se encuentra la fortuna de “El Chapo”.