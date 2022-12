“El Chapo” Guzmán: las canciones dedicadas al narcotraficante que estuvieron a punto de superar a Bad Bunny en las listas de popularidad en EE.UU.

Sin embargo, en las listas de popularidad de Estados Unidos, Bad Bunny estuvo a punto de ser superado por un inesperado nombre: Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En las búsquedas de canciones en español de EE.UU, dos temas dedicados a “El Chapo” casi desplazan a Bad Bunny de la cima y estuvieron a punto de convertirse en las más populares del año.

La canción más buscada en territorio estadounidense fue Ojitos Lindos, producción que rompió varios récords y se convirtió en una de las más exitosas en la carrera de Bad Bunny.

Esta lista continuó con los narcocorridos Soy el Ratón, del grupo sinaloense Código FN, y JGL, canción interpretada por La Adictiva y Luis R Conriquez.

Lea más: “El Chapo” Guzmán: qué se sabe sobre la lujosa cena navideña que el narcotraficante ofreció mientras estaba preso en México

Para finalizar esta lista, se encuentran otras dos canciones de Bad Bunny: Otro Atardecer y Me fui de vacaciones.

Las canciones dedicadas a “El Chapo” que casi superan a Bad Bunny en las listas de popularidad estadounidenses

El narcocorrido JGL habla sobre la vida delictiva de Joaquín “El Chapo” Guzmán y su nombre es una referencia a las iniciales del peligroso narcotraficante mexicano.

Lea también: “El Chapo” Guzmán: camisas de diseñador, su perfume favorito y otros costosos artículos que el narcotraficante olvidó en uno de sus escondites

Hasta la fecha, este tema cuenta con más de 45 millones de reproducciones en Youtube y, pese a su popularidad, su letra ha causado controversia alrededor del mundo.

Por su parte, Soy el Ratón habla sobre la vida de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, y su relación directa con el Cártel de Sinaloa.

Le puede interesar: “El Chapo” Guzmán: los motivos por los que “La Barbie” estuvo involucrado en la última captura del narcotraficante mexicano

“Soy El Ratón, soy Ovidio y soy Guzmán hijo del Chapo. Es difícil no tenerlo aquí a mi lado y me duele que no esté. Siempre voy a respetarlo”, menciona un fragmento de su letra.