Joaquín “El Chapo” Guzmán, considerado como uno de los narcotraficantes más peligrosos de la historia, sufrió un nuevo revés en la condena a cadena perpetua que afronta en EE.UU.

El capo del narcotráfico no podrá recibir visitas ni tendrá la opción de hablar por teléfono con su esposa Emma Coronel ni con sus dos hijas, las gemelas Emaily y María Joaquina.

La decisión que afecta el futuro de “El Chapo” fue tomada por el juez Brian Cogan, quien ha estado al frente de su caso, después de rechazar otorgarle este beneficio.

“Tras su condena, el Buró de Prisiones se volvió el único responsable por sus condiciones de confinamiento, y esta Corte no tiene poder para alterar las condiciones que el Buró de Prisiones ha impuesto. Por lo tanto, su petición debe ser negada sin prejuicio para que pueda buscar la modificación de sus condiciones de confinamiento con el Buró de Prisiones”, indicó el juez.

Joaquín Guzmán Loera, a través de una carta compartida el pasado 9 de abril, habría insistido en tener la posibilidad de contar con visitas personales por parte de su esposa y sus dos hijas.

“Mi esposa está en California y puede visitarme de forma regular, ya que el resto de mi familia cercana como mis hermanas no me pueden visitar porque no tienen visa para viajar a EU. La única persona en mi familia que puede visitarme es mi esposa, por supuesto, si lo autoriza”, comentó el narcotraficante.

Además, el fundador del Cártel de Sinaloa también insistió en tener dos llamadas de 15 minutos al mes después de que estas fueron suspendidas desde mayo del año pasado.

“He preguntado cuándo me darán una llamada con mis hijas y el staff de aquí me dijo que agentes del FBI que monitorean las llamadas no responde. Es todo lo que me ha dicho. Le pido que por favor me sigan dando esas dos llamadas que me autorizaron al mes. No entiendo por qué el fiscal que está a cargo de las reglas SAM dejó de autorizarme las llamadas con mis hijas”, indicó.

En la actualidad, Joaquín “El Chapo” Guzmán se encuentra bajo Medidas Administrativas Especiales (SAM, por sus siglas en inglés) impuestas por el Buró de Prisiones tras ser condenado a cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad de Colorado.