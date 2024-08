“Acabamos de tener el día más cálido en la historia reciente, que fue el 22 de julio, y el 23 de julio estuvo también muy cerca en términos de temperatura a nivel mundial”, sostuvo Álvaro Silva, experto en clima de la organización.

Silva subrayó que, si bien el cambio climático inducido por la humanidad es el principal factor que está contribuyendo a esta situación, otra variable importante que condujo a este pico de temperatura fue la reciente ola de calor en la Antártida, la segunda en los últimos dos años.

El continente antártico se enfrenta también a una disminución récord de la capa de hielo con respecto al mismo periodo del año pasado.

Las temperaturas durante julio fueron “especialmente extremas” en todos los países del hemisferio norte, especialmente en regiones como Europa o Asia, de acuerdo a los datos difundidos por la OMM.

Esto hizo que julio fuera el mes más cálido jamás registrado en varios países asiáticos como Baréin, China y Japón, y el segundo más cálido en la India.

El hemisferio norte se encuentra actualmente a la mitad de su verano meteorológico, que finaliza a finales de septiembre, recordó el organismo, que funciona como el brazo científico de Naciones Unidas.

Sin embargo, advirtió que las temperaturas de julio también fueron “inusualmente altas” en el hemisferio sur, que se encuentra en la temporada invernal, superando los 35 grados Celsius en el sur de Bolivia, Brasil, así como en partes de Paraguay y Uruguay.

Esto representa 10 grados por encima de la temperatura habitual en estas regiones durante esta época del año.

