El escalofriante día que Francisco Rafael Arellano Félix secuestró a una reina de belleza y la obligó a casarse con él

Era habitual que cualquier capricho amoroso por parte de Francisco Rafael Arellano Félix fuera cumplido al instante y a principios de la década de 1990 se dio un claro ejemplo de esto.

En 1990, el mayor de los hermanos Arellano Félix, fundadores del Cártel de Tijuana, secuestró a Rocío del Carmen Lizárraga, joven de 18 años recientemente coronada Reina del Carnaval de Mazatlán.

En ese entonces, el capo del narcotráfico tenía 23 años y supuestamente se desempeñaba como empresario.

Francisco Rafael Arellano Félix tomó por la fuerza a la reina de belleza de 18 años y se la llevó al estado de Jalisco para obligarla a casarse con él.

Ante su desaparición, los padres de Rocío declararon ante las autoridades que la joven no conocía a Francisco Rafael Arellano Félix y relataron que la única ocasión en la que lo vieron fue durante una visita que “el licenciado Arellano” realizó a su casa en compañía del boxeador Julio César Chávez.

Rocío del Carmen Lizárraga publicó un comunicado en el periódico Noreste un mes después de su secuestro debido al escándalo mediático que generó su situación.

“Yo, Rocío del Carmen Lizárraga Lizárraga, reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 1990, me encuentro en estos momentos en esta ciudad y puerto de Mazatlán. No quiero juzgar, ni señalar al hombre que será el padre de mis hijos, el que me dio su apellido y del que solamente he recibido atenciones, pues nunca he recibido un mal trato de su parte”, informó la joven de 18 años.

“Acepto con resignación el camino que me ha deparado el destino y si Dios me ha puesto en este camino, debo seguir. Espero que con la bendición de Dios, de mis padres y de todos ustedes que llegaron a apreciarme un poco, logré ser feliz de alguna manera al final de mi camino”, finalizó.

La reina de belleza de 18 años se vio obligada a renunciar a su trono y luego de tres años viviendo en Mazatlán con el capo del narcotráfico decidieron dejar la ciudad sinaloense.

En 1993, las autoridades mexicanas arrestaron a Francisco Rafael Arellano Félix y fue enviado a la cárcel de Almoloya, en el Estado de México, para cumplir su condena.

Desde ese momento, Rocío del Carmen Lizárraga se ha mantenido en el anonimato y no se sabe nada sobre ella en la actualidad.

Esta situación ha generado un sinfín de rumores en torno a la ex reina de belleza, ya que algunos aseguran que fue desaparecida por sicarios del Cártel de Sinaloa tras el arresto de Francisco Rafael Arellano Félix.

Después de 15 años de encierro, el reconocido narcotraficante mexicano fue liberado al cumplir la condena establecida por las autoridades mexicanas.

Sim embargo, en octubre de 2013, durante la celebración de su cumpleaños 63, Francisco Rafael Arellano Félix fue asesinado en Baja California por un sicario disfrazado de payaso.