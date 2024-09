El huracán Helene pasa a categoría 2 en su rumbo a Florida

El huracán Helene se fortaleció este jueves 26 de septiembre a categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y se prevé un mayor aumento de su potencia mientras se dirige a Florida, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE. UU.

El sistema se encuentra a 550 kilómetros al sur de Tampa, en la costa centro-oeste de Florida, y a 585 kilómetros de Apalachicola, en el extremo noroeste de este estado, según el más reciente boletín del NHC.

Este huracán de categoría 2, en la escala Saffir-Simpson de un total de 5, amenaza con fuertes vientos, marejada ciclónica e inundaciones una vasta región costera de la península de Florida, a la que se prevé llegará esta noche como un huracán mayor.

El NHC hizo una llamada este jueves 26 de septiembre diciendo: "a terminar rápidamente los preparativos para proteger la vida y la propiedad".

Se pronostica que Helene, el octavo sistema con nombre en esta temporada de huracanes en el Atlántico, se fortalezca hasta convertirse en un huracán de categoría mayor (tres, cuatro ó cinco).

De impactar en Florida, como se prevé, será el cuarto que alcance tierras estadounidenses este año, tras Beryl, Debby y Francine.

Según la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos (NOAA), la temporada de huracanes en el Atlántico, que comenzó oficialmente el 1 de junio, podría tener una actividad "por encima" del promedio, con entre 8 y 13 huracanes, de los cuales entre 4 y 7 serían de categoría mayor.

As #Helene continues to approach the coast, please do not get overly focused on short-term wobbles in its track, "false" eye locations, or on specific computer model simulations. EVERYONE along the Florida Big Bend coast is at risk of potentially catastrophic storm surge and… pic.twitter.com/LEFNk9UhXv

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, informó que hay "decenas de miles" de operarios listos para restablecer el suministro eléctrico, ante la previsión de que muchas localidades queden a oscuras por el impacto de Helene, que se calcula toque tierra bien entrada la noche de este jueves como un huracán de categoría 3 o más en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de 5.

"Va a haber mal tiempo durante la última parte del día aquí en el estado de Florida", alertó DeSantis, quien ha declarado el estado de emergencia, al igual que lo han hecho sus homólogos de Georgia, las Carolinas y Virginia. DeSantis señaló que se han enviado más de 130 generadores eléctricos a gasolineras para asegurar la provisión de combustible una vez pasé el huracán, y pidió a los residentes a actuar con cautela durante el paso del huracán.

De hecho, este jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una declaración de emergencia para Georgia, como días atrás lo hiciera a favor de Florida, medidas que permiten el envío de asistencia federal, incluidos personal de emergencias, comida, agua y generadores eléctricos.

Se prevé que Helene toque tierra en alguna parte de la región conocida como Big Bend, no muy poblada y donde el pasado agosto tocó tierra el huracán de categoría 1 Debby, y en agosto de 2023 lo hizo el poderoso huracán Idalia.

Hurricane Helene is going to make landfall this evening in the Big Bend, but dangerous conditions will be present throughout the rest of the state—even outside the forecast cone. To stay safe from hazards like debris, downed power lines, and standing water, do not try to do any… pic.twitter.com/GM3R8TEPTg