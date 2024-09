El huracán Helene podría llegar a Florida y autoridades estadounidenses se preparan

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió la madrugada de este martes 24 de septiembre sobre el desarrollo de la posible tormenta Helene que prevé que se intensifique rápidamente y pueda convertirse en un huracán de categoría 3 antes de llegar a Florida en los próximos días.

El NHC etiquetó el lunes 23 a la perturbación tropical al suroeste de las Islas Caimán como Potencial Ciclón Tropical (PTC, por sus siglas en inglés) número 9, para advertir de su amenaza y alertar a las autoridades.

Al margen de desarrollo de Helene, el NHC confirmó que esta perturbación generará fuertes lluvias en el Caribe Occidental, con especial atención en su despliegue hacia el oeste de Cuba y la Península de Yucatán, en México.

Igualmente, se ha realizado una advertencia a los residentes de la costa oeste del golfo de Florida para que estén preparados ante la posible llegada del huracán y las consecuencias de marejadas ciclónicas potencialmente mortales

En la advertencia del NHC prevé que el sistema se fortalezca en la noche del martes 24, se convierta en huracán este miércoles y toque tierra durante esta semana, probablemente el jueves 26, en la costa del norte del Golfo de México.

Si el pronóstico se fortalece y se convierte en tormenta o huracán recibirá el nombre de Helene, según la lista de nombres de huracanas del Atlántico para 2024, y sería el cuarto fenómeno de este año en Estados Unidos tras el paso de Beryl, Debby y Francine.

Según avanzó en mayo la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos (NOAA), la temporada de huracanes en el Atlántico, que comenzó oficialmente el 1 de junio, podría tener una actividad "cerca" o "por encima" del promedio, con entre 5 y 9 huracanes, de los cuales entre 1 y 4 serían de categoría mayor.

Heads up! Potential Tropical Cyclone Nine 🌀 is expected to bring significant rainfall and the threat of flash flooding to much of the Southeast later this week. A Moderate Risk of excessive rainfall has been issued for parts of Florida, Alabama, and Georgia on Thursday 9/26. 🌧️ pic.twitter.com/1ZDVsioork