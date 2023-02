El insólito relato de dos chicas que fueron atacadas por un hombre que ofreció a ayudarlas a cambiar un neumático en Texas

En eso, García explica que, 20 minutos de haberse detenido, apareció un hombre de la nada, con la supuesta intención de ayudarlas.

“Un caballero apareció de la nada y nos preguntó si necesitábamos ayuda. Le indiqué a mi compañera que se quedara en el automóvil y salí a hablar con el caballero“, recuerda García al medio CBS Austin.

Según comenta, el hombre le dijo que vivía cerca del lugar donde se quedó el automóvil, y que iba a ir a su hogar con una herramienta específica para el cambio de neumático.

Sin embargo, García cuenta que en el momento en que el hombre llegó nuevamente con ellas, lo único que traía era una llave de hierro.

“Lo siguiente que recuerdo luego de verlo fueron golpes en la zona de mi nuca. Me había atacado”, dice García.

De acuerdo a la declaración de Zamora, no pudo ver el momento en que el hombre golpea a su compañera, solo recuerda que el hombre, tras el ataque se dirigió hacia ella, que se encontraba en el asiento del copiloto.

García señala que cuando se levantó tras el ataque del hombre, corrió en dirección hacia él y trató de apartarlo de su compañera.

“Sentí un impulso en cuanto moví los brazos y me di cuenta de que se abalanzaba sobre Zamora”, explica. “Salió todo lo que llevaba dentro, le agarré y se lo quité de encima“.

Finalmente, el hombre huyó de la escena, mientras García y Zamora empezaron a conducir, con neumático desinflado a un hospital cercano.

“Lo que agradezco es que no estaba tan lejos de un hospital”, dijo García. No me importó, simplemente me fui. Me fui con la rueda desinflada“, comentó la mujer.

García fue hospitalizada, y terminó con siete grapas y cuatro puntos de sutura en la parte posterior de su cabeza.