El intrigante caso de Jacob Parish, el niño de 10 años que sigue sin poder caminar tras sufrir coronavirus y los médicos no encuentran la razón

Un niño no puede caminar desde que sufrió covid-19. (Foto Prensa Libre: Instagram)

Desde marzo último, Jacob Parish no ha podido caminar y se ha movilizado en silla de ruedas.

El niño de 10 años vive en New Waltham, Reino Unido y su mamá, Victoria Parish, está desesperada debido a que, después de varios diagnósticos, los médicos no encuentran la razón por la que su hijo no puede caminar.

De acuerdo con reportes internacionales, Victoria Parish se encargó de hacer su propia investigación y cree que su hijo de 10 años, podría tener el síndrome de taquicardia postural, desencadenado por el covid-19.

Se cree que Jacob contrajo coronavirus después de que su padre, Steve, dio positivo y según Victoria, el niño ha quedado demasiado débil para caminar.

“Es muy difícil cuando tu hijo no está bien. Todos los resultados médicos dicen que es un niño sano, pero claramente no lo es”, afirmó Victoria.

Según reportes, la familia completa se confinó, pero Jacob no se hizo la prueba hasta una semana después, cuando comenzó a mostrar síntomas. A pesar de que los resultados fueron negativos, el niño de 10 años mostró síntomas asociados con el covid-19, como fatiga.

De acuerdo con Victoria, la situación de Jacob ha empeorado debido a que se tambalea cuando está de pie y sufre mareos al levantarse y mover la cabeza de un lado a otro.

La frustración de Victoria al ver a su hijo en silla de ruedas la llevó a investigar el caso y según reveló, se puede tratar del síndrome de taquicardia postural, el cual es descrito como “aumento anormal de la frecuencia cardíaca que se produce después de sentarse o ponerse de pie”.

Entre los síntomas se encuentran mareos, desmayos, debilidad, fatiga, temblores, sudoración y dificultad para respirar, entre otros.

En la actualidad la familia de Jacob está un poco optimistas debido a que, los médicos recetaron al niño de 10 años, medicamentos para reanimarlo.

“Hace varias semanas Jacob ha mostrado diferencia, parece que los medicamentos lo están ayudando a regresar a su estado normal y feliz”, concluyó Victoria.