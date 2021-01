El mensaje con que Greta Thunberg despide con ironía a Donald Trump: “Parece un anciano muy feliz”

Greta Thunberg, la activista ambiental sueca de 18 años, aprovechó la salida de Donald Trump de la Casa Blanca y este miércoles 20 de enero se volvió a “vengar” del ahora expresidente de EE. UU. y le dedicó un mensaje con dedicatoria.

En noviembre de 2020, en el marco del conteo de votos por las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, Greta Thunberg respondió a uno de los tuits más viralizados de Trump. El mensaje recordó a uno que Trump le dedicó a la activista en 2019 y en pocos minutos la publicación de Thunberg se hizo viral debido a que muchos consideraron como una auténtica venganza.

Thunberg, quien lucha por erradicar el calentamiento global, fue una de las más grandes detractoras del gobierno de Donald Trump. Y fue a través de su cuenta de Twitter donde compartió una fotografía de Trump a punto de abandonar La Casa Blanca en un helicóptero e hizo un duro comentario sobre el rostro del presidente.

“Parece un anciano muy feliz que espera un brillante y maravilloso futuro. ¡Qué lindo de ver!”, escribió Thunberg en su cuenta de Twitter, en referencia a unas palabras que Trump le escribió en septiembre de 2019.

Thunberg acompañó el texto con la fotografía de Donald Trump ingresando a un helicóptero, justo después de abandonar la Casa Blanca y en el que voló hasta la base militar Andrews, donde pronunció su último discurso como presidente de los Estados Unidos.

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021