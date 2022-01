El misterioso (e intrigante) caso de una colombiana que desapareció en México y estaría involucrada con un exconvicto estadounidense

No obstante, desde noviembre de 2020 la joven colombiana comenzó a hablar cada vez menos con sus seres queridos y a contestar en menor cantidad los mensajes de su familia.

“Ella empezó a llamar a su exnovio del colegio para enviarle todo lo de su iCloud, su cuenta, y a otro chico para que le hiciéramos un disco duro de un momento a otro, aproximadamente el 20 de noviembre de 2020. Nos escribió a decirnos que se iba a mudar de su apartamento a uno en Ciudad de México. Nos envió fotos del apartaestudio, pero no nos dio direcciones, solo dijo que quedaba en la Condesa”, comentó la hermana de Lina en una entrevista con el diario El Tiempo.

Este fue el primer indicio de que algo raro estaba sucediendo con Lina y la situación empeoró cuando la joven comenzó a cambiar de residencia frecuentemente.

Al principio, la colombiana radicada en México dejó de hablarle a sus familiares por algunos días. Sin embargo, poco tiempo después empezaron a ser semanas y posteriormente meses.

A pesar de que Lina no daba información de lo que estaba sucediendo, sí daba señales de que algo malo podría estar pasando en su vida. La joven colombiana, durante las pocas ocasiones en las que habló con su hermana, le comentó que no podía contarle con quién estaba involucrada y aseguró que el hombre que la acompañaba en algunas ocasiones la encerraba en su apartamento.

Sus familiares le comentaron al diario El Tiempo que Lina casi no hablaba con ellos y cuando lograba comunicarse lo hacía desde un número de teléfono que no era el suyo y con diversos mensajes extraños.

“Estoy haciendo arte pintando el árbol de la vida al revés”, fue uno de los misteriosos mensajes que envió Lina a su hermana.

De igual forma, la hermana de la joven colombiana reveló que le había enviado un extraño mensaje que parecía tener un código secreto escondido.

“También me envió una carta de un libro como japonés donde había un hombre mayor con una niña, tipo la mafia yakuza”, confesó.

Lina se comunicó nuevamente con su familia de manera inesperada y pidió que le compraran un boleto aéreo para la Ciudad de México. Posteriormente, solicitó ayuda para regresar a Colombia.

Sin embargo, la joven le informó a su familia que no tenía su pasaporte, situación que preocupó aún más a sus seres queridos.

“Enviamos a una amiga para que la ayudara. Ellas se lograron encontrar, pero en cuestión de horas ella viajó en bus al estado de Durango, donde Lina nunca había estado. Mi amiga nos cuenta que se tomaron un café y el hombre que la acompañaba (Monroe Smith) se veía muy extraño y que mi hermana dijo que se tenía que ir, y que no hiciera nada, por favor, que no le dijera a nadie”, informó la hermana de la joven colombiana.

De acuerdo con el relato de sus familiares, el hombre que acompañaba a Lina, de identidad desconocida hasta ese momento, comenzó a agredirla físicamente de manera regular.

Ante los golpes del hombre, la joven colombiana enviaba fotografías a su familia como evidencia del maltrato recibido.

Para 2021, la situación comenzó a empeorar y la comunicación entre Lina y su familia se volvió prácticamente nula. Sin embargo, en abril sus seres queridos recibieron un mensaje que los llevó a solicitar ayuda de las autoridades.

“En abril, finalmente me habló y dijo: ‘Paula, si no vuelvo a escribir, si no vuelvo a aparecer, no me busques. No hagas nada. Es muy peligroso. Dile a la ‘mona’ que duerma con ese cisne de peluche que le regale’. Esa fue la última vez que hablé con mi hermana gemela y fue por un mensaje de texto”, confesó la hermana de Lina.

Meses más tarde, en septiembre, el hombre con el que Lina había sido vista contactó a sus hermanas y les dijo que una de ellas tenía que ir a México para encontrar a la joven.

Desde ese momento, la familia de Lina la reportó como desaparecida e iniciaron una campaña para encontrar a la joven.

En una de las ocasiones en las que el hombre contactó a los familiares de la joven, ellos pudieron verle la cara y comenzaron a investigar sobre la identidad del individuo que presuntamente tenía secuestrada a Lina.

Los resultados de la búsqueda fueron aterradores, ya que este hombre era Jason Monroe Smith, quien estuvo preso por los delitos de secuestro y tortura en Arizona, Estados Unidos.

Hasta la fecha, la familia de Lina desconoce su paradero y su estado, ya que la última vez que la vieron ella estaba sin cejas, sin pelo y padecía de varias complicaciones de salud.

“Ayer decidí hacer alerta en internet, ya que el Consulado me responde radicados y me llaman pero no me dan respuestas. Ya les he enviado más de 30 correos. Me dicen que tengo que poner un denuncio, pero acá la Fiscalía no me lo recibe por ser un tema internacional. Además, no puedo viajar a México sin saber a qué me enfrento, ya que este tipo está obsesionado conmigo por ser gemela de Lina”, informó la hermana de la joven desaparecida.