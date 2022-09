El momento en que una presentadora tiene síntomas de un derrame cerebral durante un noticiero

Chin tuvo dificultades al leer una de las historias que presentaba en el noticiero. A la periodista se le dificultó pronunciar algunas palabras. “Lo siento, algo está pasando conmigo esta mañana y me disculpo con todos… Sigamos adelante y pasemos a la meteoróloga Annie Brown”, dijo al notar lo que le pasaba.

La presentadora indicó que sus compañeros de trabajo llamaron a la emergencia y fue trasladada a un centro médico en el que estuvo en observación durante varios días. Chin también dijo que, aunque su pronóstico es favorable, perdió la visión parcial en un ojo y que una de sus manos y brazos se le entumecieron durante un momento.

Agradecimiento

“Los últimos días son todavía con un poco de misterio, pero mis médicos creen que tuve el comienzo de un derrame cerebral en directo el sábado por la mañana. Algunos de ustedes lo presenciaron de primera mano, y lamento mucho que haya pasado”, escribió Chin en su cuenta de Facebook.

La periodista compartió un mensaje como muestra de agradecimiento a todos los que la apoyaron en ese momento y también a quienes le han manifestado su cariño durante estos días de incertidumbre.

“Antes que nada: Gracias. Las oraciones. La preocupación. Los mensajes. Los textos. Los correos electrónicos. Las llamadas. Estoy tan agradecida. Y estoy tan contenta de decirte que estoy bien”, indicó Chin.

“El episodio parecía haber salido de la nada. Me sentí genial antes de nuestro show. Sin embargo, en el transcurso de varios minutos durante nuestro noticiero, las cosas empezaron a suceder. Primero, perdí la visión parcial en un ojo. Un poco más tarde mi mano y mi brazo se adormecieron. Entonces, supe que estaba en un gran problema cuando mi boca no decía las palabras que estaban justo delante de mí en el teleprompter. Si estabas viendo el sábado por la mañana, sabes lo desesperadamente que intenté dirigir el espectáculo hacia adelante, pero las palabras simplemente no salían”, añadió Chin.

“Todavía hay muchas preguntas, y muchas cosas que seguir, pero lo importante es que debería estar bien”, enfatizó la periodista.

