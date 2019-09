El niño reportero de raíces guatemaltecas quiere abogar por los menores migrantes en EE. UU.

Jeffery, de 10 años, cursa cuarto primaria y lleva a un vida normal, le gusta jugar y comer en compañía de su mamá, Londy Hernández Hzeytounian.

Jeffery, quien nació y vive en Los Ángeles, dijo que desea ser una voz para cambiar la situación de los niños migrantes centroamericanos.

Respecto de la actual administración del gobierno de Donald Trump, señaló que hay aspectos que deben mejorar en el tema migratorio.

Junto a su madre viajó recientemente a Tijuana, México, donde visitaron a menores migrantes que permanecen en un refugio.

“Él está a favor de los refugiados, mi niño llevó un carro lleno de juguetes”, manifestó Londy, quien añadió que a finales de este mes Jeffery se reunirá con el presidente Trump para abogar por los menores que han abandonado su país en busca de un mejor futuro.

No deje de leer: Deportaciones de menores suben 32%, vulneración de sus derechos hace que huyan del país

Jeffery hizo un llamado a los niños migrantes para que no pierdan la esperanza y que la situación actual que atraviesan no impida las oportunidades de desarrollo.

Sin embargo, este niño tiene algo que lo distingue, sus habilidades para reportear y entrevistar a funcionarios.

Frente a las cámaras se muestra seguro y sujeta con firmeza el micrófono para entrevistar y cuestionar sobre temas variados a sus fuentes.

También la libreta y un lapicero le acompañan en algunas coberturas que efectúa.

Jeffery hace sus entrevista en inglés, aunque también domina poco el español.

Sus notas también han sido publicadas en medios impresos como el Culver City News y una entrevista televisiva en un medio de renombre.

And here’s one of his interviews (video: @PhilipinDC) pic.twitter.com/1tc5aR202W

— Nico Maounis (@nicomaounis) July 31, 2019