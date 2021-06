El papá de Meghan Markle amenaza con divulgar “todos los trapos sucios” de su hija (por qué pone en jaque a la duquesa de Sussex)

Prensa extranjera revela que el padre de Meghan Markle podría contar "secretos" de la duquesa de Sussex. (Foto Prensa Libre: AFP)

Thomas Markle es un veterano que, desde mayo de 2018, no ha tenido contacto su hija Meghan Marle, la duquesa de Sussex.

Tras el anuncio del nacimiento de Lilibet, la segunda hija de Meghan y el príncipe Harry, Thomas reveló que estaba “muy contento” por la llegada de su nueva nieta.

“Estoy muy contento de que mi hija haya tenido un parto exitoso. Les deseo todo mi amor y mucha suerte”, expresó Thomas, según el diario The Sun.

En mayo de 2018, la duquesa de Sussex cortó la comunicación con su padre y lo calificó de traicionero. En ese momento, Meghan descubrió que su padre jugó a “paparazzi” y vendió fotos de su boda con el Príncipe Harry.

En la actualidad, Thomas reconoció que cometió un “estúpido error” por el cual pidió perdón y según reportes internacionales, desea que su hija le permita conocer a su nieta, pero lo hace bajo amenazas.

Thomas de 76 años, firmó un contrato con la versión australiana de 60 minutos, uno de los programas con mayor audiencia.

De acuerdo con los reportes, Thomas Markle concedió una entrevista exclusiva la cual ha generado nerviosismo en el círculo cercano a Meghan y el príncipe Harry.

La promoción de esa entrevista comenzó a circular el domingo 6 de junio al mostrar imágenes de Thomas.

En un video corto se escuchó al padre de la duquesa de Sussex, afirmar que se sentirá decepcionado si no consigue tener a su nieta entre sus brazos. “Si no me perdona, será la primera vez que saque a relucir todos los trapos sucios”, dijo Thomas.

La entrevista se emitirá en Australia el domingo 13 de junio y según Thomas, cree que eso pondrá en jaque a Meghan. Sin embargo, dijo que desconoce si algo pueda inquietarla en la actualidad.