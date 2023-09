El papa Francisco recibe en el Vaticano a Sylvester Stallone y su familia en una reunión marcada por el buen humor: “Hemos crecido con sus películas”

Stallone, de 77 años, llegó al Vaticano acompañado de su esposa Jennifer, sus tres hijas y su hermano Frank.

El actor ha recibido estos días las llaves y la ciudadanía honoraria de Gioia del Colle en Bari (sur de Italia), la localidad desde la que sus abuelos partieron para Estados Unidos, y salió a celebrarlo al balcón del Ayuntamiento con una bufanda del club de futbol del Bari, según los medios locales.

Pope Francis meets with American actor Sylvester Stallone and his family at a private audience in the Vatican. pic.twitter.com/f9tLUScwfj

