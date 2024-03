A lo largo de su vida, Joaquín “El Chapo” Guzmán ha sufrido las consecuencias de ser uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo al ser víctima de múltiples hechos violentos.

Uno de ellos sucedió el 8 de mayo de 2008, cuando Édgar Guzmán López, uno de los cuatro hijos que procreó con su segunda esposa, murió luego de recibir más de 500 disparos afuera de un centro comercial de Culiacán, Sinaloa.

No obstante, la primera tragedia familiar en la vida del líder del Cártel de Sinaloa se registró cuatro años antes, cuando su hermano menor fue asesinado dentro de una prisión en México.

Este hecho violento tuvo lugar el 31 de diciembre de 2004 al interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, en ese entonces conocido como La Palma.

Arturo Guzmán Loera, alias “El Pollo”, en víspera del año nuevo, se encontraba hablando con su abogado en la sala de locutorios del penal federal cuando otro preso ingresó y le disparó.

Seis balas alcanzaron a impactar el cuerpo de “El Pollo”, quien presentó heridas severas en el tórax, abdomen y médula espinal.

Debido a este ataque, el hermano menor de “El Chapo” Guzmán murió en el lugar y sus restos fueron trasladados a su natal Sinaloa para que su familia pudiera sepultarlo.

