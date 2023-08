Elecciones en Ecuador: sistema de voto electrónico en el exterior sufrió ciberataques desde siete países

Sin embargo, la autoridad aclaró que “los votos consignados (en el exterior) no han sido vulnerados”, aunque no se refirió a las denuncias de los emigrantes ecuatorianos por no haber podido votar.

El CNE tomó varias decisiones tras los ataques cibernéticos, de los que no dio más detalles, sobre todo en relación a la retransmisión de los resultados de las votaciones.

Los datos podrán seguirse en Ecuador a través del portal web del CNE, así como en aplicaciones de teléfonos móviles y en las redes sociales oficiales de la institución.

Más de 13.4 millones de ecuatorianos estaban aptos para elegir en las urnas al nuevo gobernante del país, así como a 137 integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento).

De forma paralela, los ecuatorianos votaron en una consulta nacional que busca prohibir las actividades petroleras en el Bloque 43-ITT, uno de los yacimientos más importantes del país, ubicado en el Parque Nacional Yasuní, una reserva de la biosfera en el corazón de la Amazonía del país.

Además, los electores del Distrito Metropolitano de Quito debían participar en una consulta popular contra la minería en el Chocó Andino, un espacio natural catalogado como reserva de la biósfera desde 2018 por la Unesco, que se encuentra en el noroeste de Quito.