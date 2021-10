El video viral de Greta Thunberg bailando un clásico de Rick Astley

El evento del sábado 16 fue el primero de una serie de 19 conciertos globales denominados Climate Live 2021, que tienen como objetivo crear conciencia y presionar a los líderes mundiales antes de la COP26, la conferencia climática global que se celebrará en noviembre próximo en Glasgow.

Thunberg bailó e interpretó Never Gonna Give You Up de Rick Astley con Andreas Magnusson de Fridays for Future y el video de ese momento se publicó en la cuenta de TikTok de Climate Live.

El domingo 17, Astley se pronunció en su cuenta de Twitter, compartió el video de Thunberg y calificó la interpretación de la canción y sus movimientos de baile como “fantástico”.