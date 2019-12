Cuatro mujeres artistas fueron las artífices del himno feminista que contagia al mundo

View this post on Instagram

Amigas & Amigues, Queremos agradecer a todas las personas que han participado en las intervenciones a lo largo de Chile y del mundo. Gracias por tomar nuestro trabajo y hacerlo suyo. Nos llena de emoción y orgullo constatar que organizarnos y trabajar juntas/es se haya vuelto un gesto tan simple. Y si bien es esperanzador por un lado, también es devastador, porque aquello que nos une es una lucha común, que como hemos constatado sigue siendo transversal a múltiples realidades y culturas. Tenemos tanto por que luchar, tantas consignas que gritar juntas/es, y sin duda lo haremos. Para todas las personas que nos escriben, les queremos contar que estamos haciendo todos nuestros esfuerzos por responder a todas sus dudas y propuestas. Vamos lento, pero les responderemos a todo-s. Sin embargo, les pedimos recuerden que somos 4 personas que trabajamos y resistimos desde el arte en un país donde la gran mayoría de sus trabajadores/as del arte se encuentran precarizad-s. En esta última semana hemos tenido que asumir una doble jornada laboral para poder estar, y no, no nos financia nadie, ni maduro, ni bachelet, ni la onu, ni putin, tampoco la fundación clinton, ni la cia… sabemos que a muchos les resulta muy difícil, sino imposible, entender que alguien pueda trabajar sin ganar ni un peso, pero esa es nuestra realidad. Nuestro trabajo se basa puramente en autogestión y convicción, y subsistimos como trabajadoras independientes y docentes, otro oficio por lo demás no valorado y precarizado […] continúa en siguiente post. *Video de LASTESIS senior autoconvocadas, frente al ex centro de tortura Estadio Nacional.