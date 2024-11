El “zar de la frontera” de Donald Trump asegura que habrá deportaciones masivas en EE. UU.

Durante el primer mandato del presidente Donald Trump en Estados Unidos, de 2017 a 2021, el expolicía Thomas Homan estuvo al frente de la agencia de migración (ICE); sin embargo, su labor migratoria empezó en 2012 cuando fue el encargado de las deportaciones en el Gobierno de Barack Obama.

Actualmente, Homan participa en la política de separación de familias y ha prometido más redadas para detener a los indocumentados, razón por la que el expresidente republicano lo eligió para ser al próximo "zar de la frontera" y así poder encargarse de llevar adelante el plan de las deportaciones masivas de inmigrantes.

“Lo conozco desde hace mucho tiempo y no hay nadie mejor para vigilar y controlar nuestras fronteras. Asimismo, Homan estará a cargo de todas las deportaciones de inmigrantes ilegales a su país de origen. Felicitaciones, no tengo ninguna duda de que hará un trabajo fantástico y muy esperado”, indicó el exmandatario.

A menos de un mes para que Donald Trump reciba el poder de Joe Biden y tome posesión de la Casa Blanca, el nuevo zar fronterizo se reunió con los miembros de la Guardia Nacional de Texas y le lanzó una advertencia a todos aquellos que se nieguen a cumplir el plan de deportaciones masivas del presidente electo republicano.

De acuerdo con el Gobernador de Texas, Greg Abbott, la política migratoria en Estados Unidos se "endurecerá como nunca antes" en la nación norteamericana y con la llegada de Tom Homan a la frontera sur con México se contempla la expulsión de más de 10 millones de migrantes indocumentados a sus respectivos países.

"No vamos a esperar hasta enero del 2025, ya empezamos a planear la manera de poder reforzar la seguridad en la frontera sur mediante la militarización y la instalación de barreras físicas”, señaló Homan durante un evento con los agentes del Departamento de Seguridad Pública, en donde le lanzó una advertencia a los alcaldes fronterizos.

Según el nuevo zar de la frontera, Texas es un modelo a seguir para los demás estados y por esa razón prometió extender esas medidas migratorias a nivel nacional. Algunas de las acciones principales incluyen el despliegue de tropas y la instalación de alambre de concertina para poder frenar la migración irregular en Estados Unidos.

De acuerdo con un informe especializado de la organización sin fines de lucro "American Immigration Coalition", las deportaciones masivas podrían afectar el Producto Interno Bruto (PIB) de los Estados Unidos, con una caída aproximada del 6.8%, lo que representaría pérdidas de hasta US$1 billón 700 mil millones anuales.

La Comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, confirmó que se están identificando más de 5 millones de hectáreas en el "Estado de la estrella solitaria" para poder apoyar las necesidades de la administración federal, entre las que se incluye el reforzamiento del muro fronterizo y la construcción de nuevos centros de detención.

"Habrá una deportación masiva porque acabamos de terminar una crisis de migración ilegal en la frontera. Nueve de cada diez personas que soliciten asilo terminarán con una orden de deportación, por lo que queremos que estas propiedades ya puedan ser utilizadas cuando el Gobierno de Trump asuma”, señaló la comisionada Buckingham.

