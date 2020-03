Elizabeth Warren deja la carrera demócrata a la Casa Blanca sin respaldar a ningún rival

Warren, una senadora progresista de Massachusetts de 70 años que llegó a liderar el año pasado las encuestas de intención de voto entre los demócratas, anunció su retiro luego de malos resultados en las internas partidarias.

“No me postularé para presidente en 2020”, dijo a periodistas frente a su casa en Cambridge, Massachusetts, el mismo lugar donde en diciembre de 2018 había lanzado su campaña.

“Pero garantizo que seguiré en la lucha por la gente trabajadora en todo el país”, prometió junto a su esposo, Bruce Mann, y a su famoso perro Bailey. “Esa ha sido la pelea de mi vida y seguirá siéndolo”.

Pero Warren no cedió a la presión de decir si apoyará a Sanders, un senador autodefinido como “socialista democrático” de 78 años cuyas ideas son más radicales que las de ella, o a Biden, un moderado exvicepresidente de 77 que representa el poder tradicional del Partido Demócrata.

“Hoy no”, dijo Warren cuando se le preguntó si estaba lista para respaldar a alguno de ellos. “Respiremos hondo y demos un poco de tiempo a eso. No tenemos que decidir en este momento”, agregó.

Biden, a quien hace pocos días daban por muerto en las primarias demócratas, tomó las riendas de la carrera el miércoles luego de importantes victorias en las cruciales votaciones del supermartes y luego de obtener el respaldo de tres antiguos rivales: Pete Buttigieg y Amy Klobuchar, que renunciaron el lunes, y Beto O’Rourke, que lo había hecho en noviembre.

“La senadora Warren es la más feroz de los luchadores por las familias de clase media. Su trabajo en Washington, Massachusetts y en la campaña electoral ha marcado una verdadera diferencia en la vida de las personas. Necesitábamos su voz en esta carrera, y necesitamos su trabajo continuo en el Senado”, tuiteó Biden apenas se supo que Warren había comunicado su partida a su equipo.

Sanders, que arrancó con fuerza las internas partidarias y seguramente gane en la populosa California, el botín mayor del supermartes, no reaccionó inmediatamente. Pero el miércoles dijo en rueda de prensa que había hablado con Warren.

“Creo que es importante respetar el tiempo que necesita”, señaló el senador de Vermont, que compite por la investidura presidencial demócrata luego de perder en 2016 contra Hillary Clinton, la preferida del “establishment” del partido.

Sanders elogió a Warren por su “extraordinaria” campaña en defensa de que los ricos paguen más impuestos, que se garantice cobertura universal de educación y salud, y que se atienda el cambio climático y los derechos de las mujeres.

Warren, una exprofesora de derecho que prometía combatir la corrupción y acabar con la especulación de Wall Street, nunca logró formar una amplia coalición de apoyo que le reportara éxitos en las urnas.

No ganó ni una sola de la veintena de primarias demócratas hasta la fecha, y sufrió derrotas particularmente humillantes en Massachusetts, el estado que representa en el Senado, y en Oklahoma, donde se crió.

