Elon Musk: con qué personaje de la literatura comparó Stephen King al nuevo dueño de Twitter (y cuál fue la razón de esta crítica)

King hizo uso de una de sus herramientas más poderosas, la literatura, para comparar al multimillonario empresario con un famoso personaje literario.

“Musk me hace pensar en Tom Sawyer, a quien se le encarga la tarea de blanquear una valla como castigo”, publicó en su perfil de Twitter.

“Tom convence a sus amigos para que hagan la tarea por él, y les hace pagar por el privilegio. Eso es lo que Musk quiere hacer con Twitter. No, no, no”, continuó.

El mensaje de Stephen King contra Elon Musk tuvo gran aceptación en Twitter, ya que logró obtener casi 160 mil likes y más de 24 mil retuits.

La comparación que hizo Stephen King entre Elon Musk y Tom Sawyer, personaje creado por el escritor Mark Twain a finales del siglo XIX, se dio días después que el autor de The Shining manifestó su preocupación por el futuro de Twitter tras la compra del también dueño de Tesla.

Elon Musk adquirió Twitter por aproximadamente US$44.000 millones y, tras esta operación, comenzó a despedir trabajadores de la empresa y a intentar restringir algunas acciones dentro de esta red social.

— Stephen King (@StephenKing) November 3, 2022