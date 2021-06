Elon Musk provoca incremento en el precio del bitcóin al hacer una insinuación que involucra a Tesla

El dueño de Tesla, Elon Musk, usó su cuenta de Twitter para dar a conocer que podría volver a aceptar bitcóin como moneda de pago en su empresa si incrementan su uso de energía renovables.

“Cuando haya una confirmación de un uso razonable de energía limpia de parte de los mineros (~50%) y con una tendencia futura positiva, Tesla volverá a permitir transacciones con Bitcoin”.

Esto fue lo que escribió Musk como respuesta a una crítica hecha por la directora ejecutiva de Sygnia, Magda Wierzycka, quien lo acusó de “manipular los precios” de la criptomoneda.

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.

When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.

— Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2021