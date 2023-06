Elon Musk: las primeras imágenes de su entrenamiento para su supuesta lucha de artes marciales mixtas contra Mark Zuckerberg

Por medio de redes sociales, comenzaron a circular las primeras imágenes del dueño de Twitter y Tesla practicando para su posible lucha contra Zuckerberg, quien es la cabeza detrás de Meta.

Estas imágenes fueron reveladas por el reconocido podcaster Lex Fridman, quien estuvo presente en una de las sesiones de entrenamiento de Elon Musk y compartió el octágono con él.

Además, el creador de contenido aprovechó el tiempo que estuvo junto al magnate nacido en Sudáfrica para elogiar sus habilidades para las artes marciales mixtas.

“Estoy muy impresionado con su fuerza, poder y habilidad, en los pies y en el suelo. Fue épico”, aseguró.

Sin embargo, indicó que el hecho que Elon Musk y Mark Zuckerberg luchen dentro de un octágono no es la mejor idea pese a la expectativa que puede llegar a causar.

“Creo que el mundo está mucho mejor servido si entrenan artes marciales pero no luchan en la jaula. Dicho esto, como dice Elon, el resultado más entretenido es el más probable… Estoy ahí para ellos, pase lo que pase”, concluyó.

I did an impromptu training session with @elonmusk for a few hours yesterday. I'm extremely impressed with his strength, power, and skill, on the feet and on the ground. It was epic. It's really inspiring to see Elon and Mark doing martial arts, but I think the world is served… pic.twitter.com/cq00A9Xnmw

— Lex Fridman (@lexfridman) June 27, 2023