Elon Musk: los motivos por los que el magnate fue demandado por su ex pareja

Elon Musk , magnate sudafricano dueño de X , anteriormente llamado Twitter, recibió una demanda por parte de su ex pareja Grimes.

Además, se cree que esta demanda también tiene la finalidad de que Grimes luche por la patria potestad de los tres hijos que tiene con Elon Musk: X Æ A-Xii, Exa Dark y Techno Mechanicus.

Según el medio The San Francisco Standard, Grimes presentó esta “petición para establecer la relación parental” respecto a sus hijos el pasado viernes 29 de septiembre ante la Corte Superior de San Francisco.

No obstante, hasta el momento se desconoce el objeto final de esta petición realizada por la intérprete canadiense, ya que se podría tratar de una orden por la custodia de sus tres hijos o una orden de manutención.

Esta inesperada demanda se dio tan solo una semana después que Grimes, por medio de su cuenta de X, le enviara un mensaje a Elon Musk para que la dejara ver a sus hijos.

Asimismo, se dirigió a Shivon Zilis, mujer con la que Musk recientemente tuvo dos hijos, para que abogara por ella en este caso.

“Dígale a Shivon que me desbloquee y dígale a Elon que me deje ver a mi hijo o por favor responda a mi abogado, nunca me habían permitido ver una foto de estos niños hasta este momento (los gemelos), a pesar de la situación que desgarró por completo a mi familia”, solicitó Grimes en la red social X.