Emma Coronel: cuánto es la fortuna de la pareja de “El Chapo”

Emma Coronel Aispuro saliendo de la corte al final en el juicio de su esposo, Joaquín “el Chapo” Guzmán. (Foto Prensa Libre: EFE)

Emma Coronel, la esposa del narcotraficante Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, es una de las figuras más recurrentes en la historia del exlíder del cartel de Sinaloa, condenado a cadena perpetua.

Ahora ella ha sido acusada de narcotráfico internacional, además de conspirar para que el Chapo escapara de una cárcel en México antes de ser extraditado a Nueva York, resalta ElUniverso.com.

Durante las audiencias del Chapo, la exreina de belleza, de 31 años, acudió luciendo ropa de diseñador y lujosos accesorios, aunque declaró en varias ocasiones que ella y sus hijas llevan un estilo de vida sencillo.

Además, Coronel solía compartir historias en su cuenta de Instagram en las que siempre mostraba sus autos lujosos. Pero, realmente, ¿Cuánto dinero tiene?

Según el portal Wealthy Persons, la fortuna de Emma Coronel Aispuro se estima en 5 mil millones de dólares; sin embargo, no se menciona la fuente de la que se obtuvo esa cifra.

La esposa del Chapo aseguró a Verónica Smith, en una entrevista para Telemundo, que su familia tiene negocios agrícolas, especialmente su papá.

Aunque no entró en detalles, afirmó que no era parte de actividades ilícitas, pero prefirió no dar detalles de sus negocios.

Sin embargo, se conoce que su padre Inés Coronel y uno de sus hermanos guardan prisión en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico.