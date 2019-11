Emma Coronel revela detalles de cómo la conquistó el Chapo Guzmán

Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán. (Foto Prensa Libre: AFP)

En su relato, la exreina de belleza recordó que vio a Guzmán por primera vez en una fiesta, cuando ella tenía 17 años y “el chapo” aproximadamente 50.

Estos detalles los brindó Coronel en una entrevista con Telemundo en la que describió a Guzmán como una persona respetuosa y que genera confianza.

En la actualidad, el narcotraficante cumple condena en una prisión de Estados Unidos por temas relacionados al narcotráfico.

Emma tiene ahora 26 años y nació cerca de San Francisco California, Estados Unidos.

Recordó que cuando conoció a el chapo, este bailaba con una muchacha y ella estaba con su novio.

El primer cruce de miradas fue cuando ambos se encontraron en el centro de la pista, “bien coqueto me sonrió”, dijo Coronel.

Luego una persona le indicó que Guzmán quería bailar con ella a lo que ella respondió que sí.

Luego de esa fiesta se vieron de nuevo un año después cuando Emma concursó en un certamen de belleza en Durango.

Cómo la conquistó

“Lo que me conquistó más bien de él fue su plática, su forma de tratarme, no me llevó grandes regalos ni grandes cosas, se gana a las personas por su forma de ser y actuar”, destacó Coronel.

Añadió que Guzmán actúa como cualquier persona normal, es amable y todo mundo saluda y es un ser humano como cualquier ser humano.

Al cuestionar a Coronel si estaba consciente de que el Chapo traficaba drogas, ella respondió que no, “de hecho a mí no me consta que él trafique drogas”, argumentó.

También lo calificó como un hombre expresivo y cariñoso.

La boda entre Guzmán y Coronel fue en Durango, donde según ella, solo estuvieron su familia y afirma que no hubo políticos ni militares. “No hubo las grandes bandas que dicen”, expresó.

Afirmó que no viajaron para la luna de miel, pues se quedaron en un rancho.

Coronel dijo que siempre han tenido una buena relación y que hace que se le olviden sus problemas.

Coronel añadió que solo se veían los fines de semana, aunque a veces podrían pasar meses sin verse.

