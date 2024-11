Empiezan a cerrar los primeros centros de votación en EE. UU.

Algunos centros de votación en Indiana y Kentucky, acaban de cerrar sus puertas, a las 18 horas local (23.00 GMT), siendo los primeros en hacerlo en las elecciones presidenciales de este martes 5 de noviembre en Estados Unidos.

Las votaciones enfrentan a la demócrata Kamala Harris y al republicano Donald Trump.

El resto de centros de votación en los 50 estados y el Distrito de Columbia cerrarán escalonadamente a lo largo de las próximas siete horas. Alaska será el último a las 21.00 hora local.

La reñida carrera entre la vicepresidenta demócrata, de 60 años, y el expresidente republicano, de 78, está a punto de finalizar pero se ignora si se tardará horas o días en conocer quién ganó.

Más de 82 millones de personas ya votaron anticipadamente.

Entre las últimas noticias previo al cierre de los centros, destacaron varias alertas de bomba en los centros de votación, que la policía federal estadounidense (FBI) atribuye a Rusia.

Además, un hombre que olía a combustible y llevaba un lanzabengalas fue detenido en el Congreso.

Debido a los reñidos resultados que reflejan las encuestas, no hay un favorito definido.

Según las encuestas, están empatados en los siete estados que decidirán el vencedor: Pensilvania, Míchigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Georgia, Arizona y Nevada.

El resto de estados suelen dividirse entre los tradicionalmente demócratas o republicanos.

Tras votar en Florida, Trump dijo sentirse "muy confiado" en la victoria.

"Si pierdo unas elecciones, si son unas elecciones justas, sería el primero en reconocerlo. Hasta ahora creo que han sido justas", añadió.

El exmandatario aseguró que "no habrá violencia", al responder por posibles episodios de violencia, después de incidentes en 2020 de algunos de sus seguidores armados se apostaran en centros de votación en Arizona.

"No tengo que decirles a mis seguidores que no habrá violencia, por supuesto que no la habrá, mis seguidores no son gente violenta", respondió visiblemente molesto el expresidente ante la pregunta de una periodista.

"Ciertamente yo no quiero ninguna violencia", añadió.

Pero más tarde se hizo eco de "rumores" de "fraudes masivos" en Filadelfia, Pensilvania. Últimamente ya había acusado a los demócratas de "hacer trampas".

