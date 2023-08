¿En el Coliseo romano? La posible ubicación en la que daría la pelea entre Elon Musk y Mark Zuckerberg

Lo que se haga, añadió, “rendirá respeto al pasado y presente de Italia” y todos los ingresos que se obtengan del evento irán “a los veteranos”, agregó el excéntrico multimillonario, quien no confirmó si ese lugar será el Coliseo romano, como sugirió en mensajes previos.

Esta posible pelea, cuya veracidad todavía está en el aire, será administrada por su fundación y la de Zuckerberg y no por la empresa de artes marciales mixtas Ultimate Fighting Championship (UFC), precisó.

Además, será retransmitida en vivo tanto en Twitter como en las plataformas de Meta (dueña de Facebook, Messenger e Instagram, entre otras).

Lea también: "Es más que un simple cambio de imagen": Las revelaciones de Elon Musk sobre Twitter, la X y "la capacidad de dirigir todo un mundo financiero"

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).

Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.

I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.

— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023