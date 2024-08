Israel bombardeó intensa y preventivamente la madrugada del domingo el sur de Líbano, con más de cien aviones de combate para frustrar un "ataque inminente" de Hizbulá, y destruyó miles de lanzaderas que apuntaban al norte y centro del país mientras el grupo chií logró disparar unos 300 proyectiles en la mayor escalada bélica entre las partes en casi dos décadas.

"Identificamos una amplia preparación de Hizbulá para disparar contra el frente interno israelí. Tras una exhaustiva identificación, la Fuerza Aérea israelí y el Comando Norte comenzaron a atacar de forma amplia y proactiva objetivos del grupo para eliminar las amenazas dirigidas a los ciudadanos de Israel", confirmó el portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari.

Hizbulá, afín a Irán, indicó que había lanzado hacia Israel más de 320 proyectiles y drones contra 11 cuarteles israelíes, como venganza por el asesinato de su máximo comandante militar, Fuad Shukr, el 30 de julio en Beirut, una represalia que "fue completada y lograda por hoy".

En el ataque libanés murió al menos un soldado de la Marina, informó el Ejército israelí, mientras que los bombardeos israelíes han causado de momento tres muertos -uno es un miliciano del grupo chií Amal- en el sur de Líbano, donde esta tarde dio una alocución el líder de Hizbulá, Hasán Nasrallah.

Las fuerzas armadas israelíes, así como las agencias de noticias, proporcionaron videos e imágenes del momento de la intercepción de drones y cohetes de Hizbulá.

