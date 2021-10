“Encontré a mi madre biológica”: Joven adoptada hace 26 años descubre su origen a través de Facebook

“Nunca me quisieron contar de qué forma me adoptaron, ni porque lo hicieron, bajo qué circunstancias. Crecí en una casa llena de amor, cariño aunque sin comunicación. Mi origen era un tema tabú”, dijo la joven cuya historia publica el sitio Infobae.

Cuando tenía 9 años Constanza Di Leandro descubrió que fue adoptada, pero no tuvo mayores detalles. Fue a través de una publicación en Facebook que logró dar con su madre biológica.

Sus padres adoptivos, Alfredo Di Leandro y Leticia García, le contaron que había nacido en San Miguel de Tucumán, Argentina, y que la recibieron a los pocos días de nacer. Su vida transcurrió en Lomas de Zamora, en Buenos Aires.

No fue sencillo saber que era adoptada, a los 10 años trató de suicidarse, un segundo intento ocurrió cuanto tenía 16. Se sometió a terapia psicológica, y varias fueron las veces que buscó una explicación de sus padres, pero lo único que obtuvo fue silencio.

Con 18 años, Constanza decidió mudarse. “Esa decisión me ayudó a tomar aire de la situación, pero las respuestas nunca llegaron”, dijo.

Una tragedia más

Alfredo y Leticia, sus padres adoptivos, fallecieron debido a un cáncer de lengua y de garganta. Murieron un año y medio atrás.

El golpe fue duro para Constanza, que se dedicó a cuidarlos durante sus últimos días. Lamentablemente con la partida de ambos, las esperanzas de obtener información sobre su origen eran mínimas.

Así que decidió iniciar su propia búsqueda. Con la ayuda de una prima comenzó a indagar sobre dónde había nacido y cómo fue el proceso de adopción.

El 23 de agosto pasado tomó valor para escribir en Facebook un mensaje como una alternativa desesperada: “Busco mi identidad, tengo 26 años. Nací en Tucumán entre el 25 y 27 de septiembre de 1994″, decía el texto.

Recibió varios mensajes, pero hace unos días la joven escribió en la red social: “Todavía no me comuniqué con mi madre biológica, pero ya sé quién es, su nombre, su edad. También me enteré que tengo medio hermanos. Voy a esperar que ella quiera hablar”.

Lo que sabe ahora es que nació un 24 de septiembre. Su madre tenía 25 años cuando dio a luz, y su novio la abandonó porque no quería tener hijos.

Constanza piensa viajar a San Miguel de Tucumán en los próximos días para conocer la clínica donde vino al mundo, conocer a su madre biológica y agradecerle que le dio la oportunidad de vivir y de tener unos padres que cuidaron de ella hasta el último momento.