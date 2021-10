La impactante historia del niño que perdió a sus padres, su tío y su abuela por el covid-19

Mientras la cabeza de este niño se llena de éstas y otras preguntas, las palabras quedan a un lado. Los silencios se repiten, informó Infobae.

En septiembre del 2020, este menor que nada en una marea de silencios, sufrió la muerte de su abuela Flora; su madre, Mabel; su tío, Carlos y su padre, Javier. Todos murieron por coronavirus el 4, 14, 22 y 24 de septiembre respectivamente.

La revista The Lancet, en julio de este año, elaboró un estudio global sobre esta situación. Se trata de niños que han perdido en unos meses a esos cuidadores que estaban a su lado antes de febrero o marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia.

En el estudio investigaron no solo la pérdida de los progenitores, también de los abuelos. Muchos niños estaban al cuidado de un abuelo y lo han perdido, otros estaban al cuidado de sus padres y también los han perdido.

De acuerdo con la investigación, un millón y medio de niños ya no tienen a su padre, a su madre, a los dos o a alguno de sus abuelos.

La orfandad seguirá ahí y no desaparecerá, aunque las vacunas ayuden a solventar la situación y el virus se haga menos letal.

Así que los autores del estudio advierten de que estos niños no queden en el olvido.

Al comienzo, cuando le dieron la noticia de su abuela y luego la de su madre, Mijaíl se puso muy mal y entró en una depresión. “Eran tremendamente unidos con su madre”, recuerda a Infobae Sasha, su hermana mayor y quien fuera en aquel entonces -lo sigue siendo-, la responsable de hacer visible esta trágica historia.

Desde ese momento su hermano se llamó a silencio y adquirió una seriedad e introspección que mantiene actualmente. “Es como si fuera más un adulto que un chico”, expresó su hermana.

Mijaíl lloraba mucho por esos días, y todo ese llanto se lo fue guardando para adentro. “Ni a nosotros nos quería ni quiere hoy contar lo que siente”, dice Sasha.

Terapia no funcionó

El menor comenzó una terapia pero no funcionó. Probó con otro especialista y tampoco dio demasiado resultado. A partir de ese momento, no quiso abrirse con nadie más, ni con sus propias hermanas (además de Sasha tiene a Morena (17) Ariana (20) y Mailen de 31 años).

Debido a lo sucedido, ahora pasa varios días sin bañarse a veces, o no quiere lavarse los dientes. Su hermana cuenta que no ayuda con los quehaceres de la casa y se encierra en su cuarto donde está horas con la computadora. “Nosotras le hablamos para que cambie la actitud pero no encontramos forma”, cuenta Sasha.

A veces Mijaíl suelta un poco de dolor. Y dice: “La extraño a mamá”, o “lo extraño a papá”. La tristeza se vuelve nuevamente una pregunta. “¿Por qué nos tuvo que pasar esto a nosotros?”, les dice a sus hermanas.

A finales del año pasado, le hubiese gustado que estén sus padres cuando se egresó de la primaria. Finalmente, Mijaíl terminó sin ir al acto de la Escuela en Parque Patricios donde asistía. “Todos van a estar con sus papás y yo no. ¡No me quiero poner mal, no voy!”, le dijo a su hermana.

Los hermanos Ávila pasaron seguramente la peor Navidad y fin de año de sus vidas. El 2021 lo arrancaron como pudieron: Sahsa dice que la situación fue mejorando muy de a poco.

A la par de todo, Mijaíl sobre todo, se fue formando con una opinión del coronavirus y adoptando las costumbres que la población mundial adquirió en medio de la pandemia.

“Cuando venía de comprar en el almacén, desinfectaba todas las cosas. Nunca dejó de usar la mascarilla. Hoy evita estar con personas cerca”, cuenta la hermana.

Y siempre se acuerda de las marchas anticuarentena del año pasado “Si ellos supieran lo que uno pasa cuando se le muere un familiar con el covid, no estarían ahí”, solía comentarles a sus hermanas.

Salud mental

Mucho se ha hablado de cómo se vio afectada la salud mental en pandemia, sobre todo para aquellos que no pudieron despedir a sus seres queridos.

Ahora bien, ¿qué sucede con los niños? ¿Cómo afecta la muerte de un padre o una madre? ¿De qué forma se ve afectada su salud mental y que se debe hacer en esos casos?

La doctora Alicia Killner, médica psicoanalista y miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), indicó que “con el covid-19 más temprano que tarde algunas personas cercanas fueron cayendo. Nadie estaba preparado para una peste en la modernidad. El pensamiento racional apenas podía admitirlo y de pronto la muerte se hizo real”.

“El conocido que entró demasiado tarde a la terapia intensiva, el padre de un amigo que fue a operarse de la vesícula y terminó infectado de coronavirus y sin poder respirar, los padres de un joven que enfermaron juntos y murieron casi al mismo tiempo, la chica embarazada que se salvó de milagro después de muchos días intubada”, enumera la especialista en relación con los casos que vivieron muchas personas.

“La pandemia era más que pública pero la muerte era menos que privada, un hecho vergonzante del que nadie quería hablar. La enfermedad se convirtió en un estigma, se atacaba en los consorcios a médicos y enfermeros, y la muerte en un hecho obsceno. Mi padre ha muerto, me lo dijo un médico por teléfono, nadie puede ir, no habrá velatorio, al cementerio sólo irán tres, es lo permitido”, sigue Killner.

La profesora licenciada Gisela Lado dijo que “el duelo está relacionado a una pérdida y por ello es una experiencia dolorosa. Para Kübler-Ross este consta de 5 fases que no son lineales: Negación (no se acepta la realidad) Ira (se buscan responsables) Negociación (con entidades divinas, fantasías de control) Depresión (tristeza, crisis existencial) Adaptación (comprensión y desapego emocional). Cuando se es niño o adolescente el proceso de duelo podría costar más por falta de recursos y habilidades sociales y más aún en un contexto inesperado como el fallecimiento por covid”.

Una forma de vida

Mientras que Killner añadió que los jóvenes, niños que han perdido a sus padres de esta particular manera, están afectados no sólo porque han perdido sus personas más queridas sino porque junto con sus padres se desarma habitualmente toda una forma de vida, el proyecto de familia del que eran parte, tan necesario para todos, sostenido en vida por aquellos que han desaparecido.

Para leer más: California exigirá vacunación anticovid a estudiantes de más de 12 años para tomar clases presenciales

Lo importante para el tutor de ese niño o niña es tomar conciencia y registro de lo que pasa y acudir de ser necesario a la ayuda externa: religiosa y terapéutica. “Dentro de la salud mental existe la rama de la tanatología que se encarga de abordar el sufrimiento tanto psíquico como físico; ayuda a comprender las pérdidas, elaborar y recuperar el sentido de la vida”, dice Lado.

“Puede que haya otras personas que tomen las funciones vacantes, maestros, familiares, amigos. Será responsabilidad también de ese joven poder encontrar esas figuras. Después de todo hay muchos huérfanos de éxito”, razona por su parte Killner.